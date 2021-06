Dangé-Saint-Romain Médiathèque Dangé-Saint-Romain, Vienne Heure du conte Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

Heure du conte Médiathèque, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Dangé-Saint-Romain. Heure du conte

Médiathèque, le mercredi 21 juillet à 10:30

Après avoir hissé le pavillon noir, les moussaillons devront s’armer de leur bonne humeur pour participer à cette expédition littéraire. Au cours des différentes escales, ils découvriront des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Sur inscription – Pour les enfants accompagnés à partir de 4 ans

Sur inscription

Lectures en plein air pour les enfants Médiathèque Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T10:30:00 2021-07-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Adresse Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Ville Dangé-Saint-Romain lieuville Médiathèque Dangé-Saint-Romain