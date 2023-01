Heure du conte Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Heure du conte Maubourguet, 15 février 2023, Maubourguet . Heure du conte MAUBOURGUET Médiathèque

2023-02-15

Hautes-Pyrénées Viens plonger dans des histoires palpitantes lues par les bibliothécaires ! Tous les troisièmes mercredis du mois à 10h30 à la médiathèque les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants à partir de 3 à 10 ans. Pour partir à l’aventure, pour sourire ou rire aux éclats, pour frissonner, tu peux venir écouter, accompagné de tes parents ou grands-parents, des histoires gourmandes, magiques, étonnantes !

Au fil des mois, les thèmes changent et les histoires se métamorphosent, te font voyager dans le temps ou dans le monde ! +33 5 62 96 49 08 Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet

