Heure du conte maternelle et primaire : mercredi 18 mai Bibliothèque Georges Brassens, 18 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Écouter des histoires racontées par les bibliothécaires. Pour les enfants à partir de 4 ans. Le mercredi de 15h à 16h. À la bibliothèque Georges Brassens, espace Jeunesse (2e étage). Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (Paris) (409m) 92 : Château – Mairie du 14ème (Paris) (116m)

Contact : 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-georges-brassens-1733 Enfants

© Laurel

