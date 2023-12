Heure du conte maternelle et primaire (janvier-février) Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Heure du conte maternelle et primaire (janvier-février) Bibliothèque Georges Brassens Paris, 24 janvier 2024, Paris. Le mercredi 07 février 2024

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 24 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit Accès libre dans la limite des places disponibles. Écouter des histoires racontées par les bibliothécaires. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Les mercredis 24 janvier et 7 février, de 15h à 16h. À la bibliothèque Georges Brassens, espace Jeunesse (2e étage). Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Tristan Rozellec Heure du conte Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75014 Lieu Bibliothèque Georges Brassens Adresse 38 rue Gassendi Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Georges Brassens Paris latitude longitude 48.8337669888668,2.32585600685601

Bibliothèque Georges Brassens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/