Notre traditionnelle heure du conte en Langue des Signes Française et en français se met à hauteur de bébés ! Dans le cadre du temps fort jeunesse célébrant la petite enfance, laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir ! Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !

En français et en Langue des Signes Française. samedi 18 novembre, 11h

pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte sur inscription à partir du 18 octobre

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/

