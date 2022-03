Heure du conte Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Morbihan

Heure du conte Librairie Le P’tit Monde de Zabelle, 19 mars 2022, Carnac. Heure du conte

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle, le samedi 19 mars à 15:30 Gratuit

Heure du conte (album et Kamishibaï) avec coup de projecteur sur les Editions Little Urban Librairie Le P’tit Monde de Zabelle carnac Carnac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:30:00 2022-03-19T16:00:00

