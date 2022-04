Heure du conte – L’heure des grandes oreilles Médiathèque municipale La Navette Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Médiathèque municipale La Navette, le samedi 21 mai à 10:30

Par l’association “Lecture plaisir” Tu aimes l’aventure, sourire, rire, frissonner ? Marceline ou Myriam te proposent de partir en voyage au fil de contes, de légendes et autres récits merveilleux ! Gratuit – À partir de 6 ans, Rendez-vous samedi 21 mai, à 10h30, à la médiathèque municipale La Navette. Prochaines séances : 25 Renseignements et réservations au 02 35 77 73 00

