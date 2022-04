Heure du Conte “Les petites graines” Bellac Bellac BellacBellac Catégories d’évènement: Bellac

Haute-Vienne

Heure du Conte “Les petites graines” Bellac Bellac, 26 avril 2022, BellacBellac. Heure du Conte “Les petites graines” 12 place du Palais Bellac Bellac

2022-04-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-26

Bellac Haute-Vienne 12 place du Palais Bellac Haute-Vienne Bellac A 10h30 à la médiathèque – 12, place du Palais. Gratuit. Sur réservation. Réseau de lecture : 05 55 60 60 28 / mediatheque.bramebenaize@gmail.com A 10h30 à la médiathèque – 12, place du Palais. Gratuit. Sur réservation. Réseau de lecture : 05 55 60 60 28 / mediatheque.bramebenaize@gmail.com 12 place du Palais Bellac Bellac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bellac, Haute-Vienne Autres Lieu Bellac Bellac Adresse 12 place du Palais Ville BellacBellac lieuville 12 place du Palais Bellac Bellac Departement Haute-Vienne

Bellac Bellac BellacBellac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellacbellac/

Heure du Conte “Les petites graines” Bellac Bellac 2022-04-26 was last modified: by Heure du Conte “Les petites graines” Bellac Bellac Bellac Bellac 26 avril 2022 Bellac Haute-Vienne

BellacBellac Haute-Vienne