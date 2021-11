Paimpol Paimpol 22200, Paimpol Heure du conte, Les musiciens de la Nouvelle-Brême / Pierre Delye Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: 22200

Paimpol

Heure du conte, Les musiciens de la Nouvelle-Brême / Pierre Delye Paimpol, 10 novembre 2021, Paimpol. Heure du conte, Les musiciens de la Nouvelle-Brême / Pierre Delye Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Paimpol

2021-11-10 – 2021-11-10 Médiathèque 1 Place du Champ au Roy

Paimpol 22200 Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose… Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose… Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Paimpol

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 22200, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Ville Paimpol lieuville Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Paimpol