Heure du conte : les histoires de la cabane

Heure du conte : les histoires de la cabane, 20 juillet 2022, . Heure du conte : les histoires de la cabane



2022-07-20 14:30:00 – 2022-07-20 15:30:00 Dans le cadre de « Partir en livres 2022 », la Médiathèque du Val d’Argent propose aux plus petits un atelier heure du conte : les histoires de la cabane le Mercredi 20 Juillet à 14h30. A partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com Durée : 1h Dans le cadre de « Partir en livres 2022 », la Médiathèque du Val d’Argent propose aux plus petits un atelier heure du conte : les histoires de la cabane le Mercredi 20 Juillet à 14h30. A partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com Durée : 1h dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville