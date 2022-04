HEURE DU CONTE Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

HEURE DU CONTE Le Croisic, 27 avril 2022, Le Croisic.
Rue de la Duchesse Anne Médiathèque Le Croisic

2022-04-27

Le Croisic Loire-Atlantique Heure du conte – 17h

Mercredi 13 avril – Pour les enfants de 3 à 6 ans

Mercredi 20 avril – Pour les enfants de 6 à 8 ans

Mercredi 27 avril – Pour les enfants de 3 à 6 ans. Mercredi 4 mai – Pour les enfants de 6 à 8 ans.

Dans la limite des places disponibles – Sur inscription au 02 28 56 79 32

Rue de la Duchesse Anne Médiathèque Le Croisic

