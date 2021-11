Yutz Yutz 57970, Yutz HEURE DU CONTE – LA CLOCHE MAGIQUE Yutz Yutz Catégories d’évènement: 57970

2021-12-01 16:15:00 – 2021-12-01

Yutz 57970 Yutz Tout le monde sait depuis toujours que le soir de Noël, l’auberge du Père Jules se transforme en un monde merveilleux, grâce à une Cloche Magique.

Tout le monde le sait, sauf Gustin et sa maman qui vont vivre la plus belle soirée de leur vie.

Conte, magie, ventriloquie d’Elisabeth Malgonne dès de 3 ans accueil@mjc-yutz.com +33 3 82 56 20 73 http://www.mjc-yutz.com/ MJC YUTZ

