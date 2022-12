Heure du Conte La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-11 10:15:00 – 2023-01-11 11:00:00

Bouches-du-Rhône Votre enfant sera captivé par des histoires soigneusement sélectionnées dans des albums ou des contes, traditionnels ou contemporains

Public enfant à partir de 4 ans, sur inscription. Heure du conte est un événement culturel autour du livre et dédié aux enfants qui a lieu régulièrement à la Médiathèque Simone Veil. mediatheque@mairie-laciotat.fr +33 4 42 32 70 60 Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat

