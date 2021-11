Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor, Guingamp Heure du conte : Jour de Noël à Yangassou / Yves Pinguilly Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Heure du conte : Jour de Noël à Yangassou / Yves Pinguilly Guingamp, 8 décembre 2021, Guingamp. Heure du conte : Jour de Noël à Yangassou / Yves Pinguilly Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Guingamp

Guingamp Côtes d’Armor Un 25 décembre, sous le ciel bleu d’Afrique, Mahamane apprend qu’ailleurs existe le Père Noël. Il rêveà son tour d’offrir un cadeau à son amie Sya. Un cadeau léger comme une plume et fragile comme uninstant volé.

mediatheque@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/

dès 4 ans. Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Guingamp

