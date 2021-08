Comines Bibliothèque Ducarin/Comines Comines, Nord Heure du conte Intergénérationnelle Bibliothèque Ducarin/Comines Comines Catégories d’évènement: Comines

Bibliothèque Ducarin/Comines, le samedi 9 octobre à 16:30

* 16h30 Remise des prix du Quiz de l’été : “les géants de la littérature” Dans le cadre de la programmation culturelle : “un été à Comines c’est Géant” * 17h Heure du conte Intergénérationnelle en partenariat avec les semaines bleues et le CCAS de Comines. Anne GRIGIS viendra nous conter ” ENVOLÉES” [[http://www.annegrigis.com/envolees/](http://www.annegrigis.com/envolees/)](http://www.annegrigis.com/envolees/)

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T16:30:00 2021-10-09T19:00:00

