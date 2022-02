Heure du Conte : » Heure du conte surprise » Sainte-Nathalène, 23 février 2022, Sainte-Nathalène.

Heure du Conte : » Heure du conte surprise » Sainte-Nathalène

2022-02-23 10:30:00 – 2022-02-23

Sainte-Nathalène Dordogne Sainte-Nathalène

EUR Les bibliothèques de la Communauté de communes Sarlat-Périgord noir programment deux heures du conte pendant les vacances de février et se réjouissent de retrouver les enfants et leurs parents !

« Heure du conte surprise » : Catherine, Marion et Patricia, conteuses de l’association « Tout Conte Fée », vous enchanteront avec leurs tapis à raconter et leurs contes à voix nue ! Une séance tout en douceur qui ravira petites et grandes z’oreilles.

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Renseignements :

Bibliothèque de Sainte Nathalène : 05 53 28 54 28 / mediatheque.stenathalene@ccspn.fr

+33 5 53 31 11 66

Mairie de Sarlat

Sainte-Nathalène

