Heure du conte Halloween Médiathèque Françoise Sagan Paris

Paris

Heure du conte Halloween Médiathèque Françoise Sagan, 29 octobre 2022, Paris. Le samedi 29 octobre 2022

de 10h00 à 12h00

. gratuit Une séance à 10h30 et la suivante à 11h30

Même pas peur ! Une heure du conte spéciale Halloween pour trembler et frissonner ! Jeux de doigts, comptines et histoires sur le thème de la peur ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan

Détails Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris

