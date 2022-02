Heure du conte Guingamp, 16 février 2022, Guingamp.

Heure du conte Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2022-02-16 – 2022-02-16 Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor

Le cochon têtu / Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre. Un conte randonnée qui joue sur les enchaînements burlesques. Une course folle et une bonne femme au sacré tempérament. A partir de 4 ans.

mediatheque.jeunesse@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/

