Feurs Loire Feurs EUR 2.5 2.5 Au cours de cette animation, les enfants découvriront Cubetto, le petit robot. Ils apprendront à le programmer, pour le faire se déplacer sur un tapis thématique. De nombreuses histoires seront lues. Inscription obligatoire. mairie.bibliotheque@feurs.fr +33 4 77 27 49 73 https://mediatheque.feurs.fr/ Rue Gambetta Médiathèque – Le forum des mots Feurs

