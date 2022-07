Heure du conte et atelier

La Média-tech propose de nombreuses animations pour les vacances. Ce samedi 9 juillet, c'est l'heure du conte, suivi d'un atelier, sur le thème de l'harmonie nature. Animation à partir de 3 ans, rendez-vous à 10 h à la Média-tech de Saint-Loup. L'atelier est gratuit, l'inscription est obligatoire. Informations et inscriptions : 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr. Découvrez le programme des animations dans les images.

