Heure du conte estivale Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris

Paris

Heure du conte estivale Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry), 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 10h30 à 11h00

. gratuit

Des histoires de soleil, de vacances et de jeux vous attendent pour ce dernier rendez-vous avant l’été ! Pour les enfants de 2 à 5 ans, dans l’espace petite enfance Entrée libre Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris

5 : Jacques Bonsergent (Paris) (168m) 20 : Lancry – Saint-Martin (Paris) (120m)

Contact :

bibliothèque Lancry/Claire Bretécher

