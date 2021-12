Aix-en-Pévèle Médiath'Aix Aix-en-Pévèle, Nord Heure du conte en pyjama pour ceux que le sommeil ne trouve pas Médiath’Aix Aix-en-Pévèle Catégories d’évènement: Aix-en-Pévèle

Nord

Médiath’Aix, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Dans une ambiance tamisée et musicale, allongé, venez écouter les histoires apaisantes qui vous aideront à trouver un sommeil réparateur. Pour un coucher tout en douceur Venez en pyjama avec votre coussin, votre couverture ou votre doudou. Un boisson chaude et réconfortante sera offrte aux enfants et à ceux qui ne trouvent pas le sommeil.

Heure du conte en pyjama, 15 places enfants, prévoir si vous le souhaitez coussin, doudou, couverture, veilleuse et tout autre objet utile à l’apaisement

454 rue Sadi Carnot 59310 Aix-en-Pévèle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:45:00

Lieu Médiath'Aix Adresse 454 rue Sadi Carnot 59310 Aix-en-Pévèle Ville Aix-en-Pévèle