Médiathèque George Sand, le vendredi 21 janvier 2022 à 21:00

Une heure du conte à destination des enfants et de leurs familles, juste avant l’heure du coucher. Petits et grands sont attendus en pyjama et les doudous, coussins et autres plaids sont aussi les bienvenus ! Les pyjamas les plus originaux seront récompensés. Une heure du conte à destination des enfants et de leurs familles, juste avant l’heure du coucher… et en pyjama ! Médiathèque George Sand 25 rue de la Mairie 44160 Besné Besné Loire-Atlantique

