Heure du conte en pyjama Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Nantes

2022-05-19

19:00 19:30

Gratuit : oui À partir de 4 ans – sur réservation Au printemps, il fait bon être dans le jardin, explorer la nature qui déploie ses couleurs, les animaux qui s’éveillent et les mille et une activités possibles à un pas de la maison ! Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly adresse1} Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60

