Toulenne Bibliothèque intercommunale de Toulenne Gironde, Toulenne Heure du conte en pyjama Bibliothèque intercommunale de Toulenne Toulenne Catégories d’évènement: Gironde

Toulenne

Heure du conte en pyjama Bibliothèque intercommunale de Toulenne, 22 janvier 2022, Toulenne. Heure du conte en pyjama

Bibliothèque intercommunale de Toulenne, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00 Nombre limité de places disponibles

Avec pyjama et doudou, venez participer à une heure du conte nocturne ! Bibliothèque intercommunale de Toulenne 30 rue de Vincennes 33210 Toulenne Toulenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Toulenne Autres Lieu Bibliothèque intercommunale de Toulenne Adresse 30 rue de Vincennes 33210 Toulenne Ville Toulenne lieuville Bibliothèque intercommunale de Toulenne Toulenne