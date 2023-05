Heure du conte – en français et en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 10 juin 2023

de 11h00 à 11h45

Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Laissez-vous embarquer dans les histoires racontées par les bibliothécaires pour votre plus grand plaisir ! Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà de belles découvertes en perspective !

En français et en Langue des Signes Française.

pour les enfants dès 4 ans, accompagnés d'un adulte sur inscription à partir 10 mai

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

