Heure du conte en anglais « Storytime with Bidouille » Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 20 janvier 2024 18:00, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 18h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.com

It’s time for us to listen to some stories in English, with Bidouille of course!

Inutile de traverser la Manche ou l’Atlantique pour écouter des histoires de Noël dans la langue de Shakespeare. L’heure du conte c’est aussi en anglais avec vos bibliothécaires !

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/storytime-with-bidouille5

D.R.