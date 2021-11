Souffelweyersheim Bibliothèque 7 à Lire Bas-Rhin, Souffelweyersheim Heure du conte dans le noir Bibliothèque 7 à Lire Souffelweyersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bibliothèque 7 à Lire, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Découvrir la bibliothèque de nuit, dans une ambiance feutrée et cocooning, et écouter des histoires qui parlent d’amour, un peu, beaucoup, … Pas du tout !

Places limitées, port du masque obligatoire à partir de 6 ans

Bibliothèque 7 à Lire 10 Rue des Sept Arpents 67460 Souffelweyersheim

