Fourchambault Médiathèque Alexandre-Breffort Fourchambault, Nièvre Heure du conte « Croc’histoires », animation proposée par la médiathèque – samedi 12 juin 2021 Médiathèque Alexandre-Breffort Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

Heure du conte « Croc’histoires », animation proposée par la médiathèque – samedi 12 juin 2021 Médiathèque Alexandre-Breffort, 12 juin 2021-12 juin 2021, Fourchambault. Heure du conte « Croc’histoires », animation proposée par la médiathèque – samedi 12 juin 2021

Médiathèque Alexandre-Breffort, le samedi 12 juin à 11:00

C’est le retour de l’heure du conte à 11h, le samedi 12 juin 2021 à la médiathèque Alexandre Breffort ! Heure du conte « Croc’histoires », animation proposée par la médiathèque. Public : 3 à 8 ans Pensez-bien à réserver vos places auprès de la médiathèque au 03.86.60.87.89 ! Port du masque obligatoire, à partir de 6 ans. Gestes barrières à respecter

Evènement gratuit, sur inscription

Nouvelle heure du conte avec vos bibliothécaires ! Médiathèque Alexandre-Breffort 1 Avenue Jean Jaurès, 58600 Fourchambault Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T11:00:00 2021-06-12T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Alexandre-Breffort Adresse 1 Avenue Jean Jaurès, 58600 Fourchambault Ville Fourchambault lieuville Médiathèque Alexandre-Breffort Fourchambault