Heure du conte : Contes scandinaves Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Seine-Maritime

Heure du conte : Contes scandinaves Harfleur, 9 mars 2022, Harfleur. Heure du conte : Contes scandinaves Harfleur

2022-03-09 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-09

Harfleur Seine-Maritime Des histoires et des contes traditionnels venus des pays du Nord pour les petites oreilles. Le mercredi 9 mars à 15h30, au Musée du Prieuré

Gratuit, inscription obligatoire au 02.35.45.42.27. Des histoires et des contes traditionnels venus des pays du Nord pour les petites oreilles. Le mercredi 9 mars à 15h30, au Musée du Prieuré

Gratuit, inscription obligatoire au 02.35.45.42.27. +33 2 35 45 42 27 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations_a_l_heure_scandinave.html Des histoires et des contes traditionnels venus des pays du Nord pour les petites oreilles. Le mercredi 9 mars à 15h30, au Musée du Prieuré

Gratuit, inscription obligatoire au 02.35.45.42.27. Harfleur

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Harfleur, Seine-Maritime Autres Lieu Harfleur Adresse Ville Harfleur lieuville Harfleur Departement Seine-Maritime

Harfleur Harfleur Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harfleur/

Heure du conte : Contes scandinaves Harfleur 2022-03-09 was last modified: by Heure du conte : Contes scandinaves Harfleur Harfleur 9 mars 2022 Harfleur seine-maritime

Harfleur Seine-Maritime