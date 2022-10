Heure du Conte : » Contes chouettes » Sainte-Nathalène, 26 octobre 2022, Sainte-Nathalène.

Heure du Conte : » Contes chouettes »

Le Colombier Salle Pierre Denoix Sainte-Nathalène Dordogne Salle Pierre Denoix Le Colombier

2022-10-26 – 2022-10-26

Salle Pierre Denoix Le Colombier

Sainte-Nathalène

Dordogne

Sainte-Nathalène

EUR Pendant les vacances scolaires, assister à une heure du conte organisée par les bibliothèques du territoire. Un moment convivial, à partager en famille pour se retrouver autour de belles histoires.

Mercredi 26 octobre 2022 à 10h30

Contes chouettes – Salle Pierre Denoix, au Colombier, à Sarlat

Des histoires chouettes ou de chouettes à partager en toute intimité entres petites et grandes z’oreilles, avec les tapis à raconter et les contes à voix nue, de Marion, Marie Thérèse, Patricia et Evelyne, de l’association « Tout conte Fée » – A partir de 3 ans.

Entrée libre.

Pour s’inscrire ou avoir des renseignements :

Sarlat : 05 53 31 11 66 – mediatheque.sarlat@ccspn.fr

Pendant les vacances scolaires, assister à une heure du conte organisée par les bibliothèques du territoire. Un moment convivial, à partager en famille pour se retrouver autour de belles histoires.

Mercredi 26 octobre 2022 à 10h30

Contes chouettes – Salle Pierre Denoix, au Colombier, à Sarlat

Des histoires chouettes ou de chouettes à partager en toute intimité entres petites et grandes z’oreilles, avec les tapis à raconter et les contes à voix nue, de Marion, Marie Thérèse, Patricia et Evelyne, de l’association « Tout conte Fée » – A partir de 3 ans.

Entrée libre.

Pour s’inscrire ou avoir des renseignements :

Sarlat : 05 53 31 11 66 – mediatheque.sarlat@ccspn.fr

+33 5 53 31 11 66

Mairie de Sarlat

Salle Pierre Denoix Le Colombier Sainte-Nathalène

dernière mise à jour : 2022-10-20 par