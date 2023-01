Heure du Conte : C’est l’Hiver ! Plougasnou Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère C’est l’heure du conte à la Bibliothèque de Plougasnou. Le Samedi 18 Février, C’est l’Hiver ! Les histoires seront plus particulièrement adaptées aux enfants entre 2 et 8 ans. Il est conseillé de vous inscrire auprès de la bibliothèque. Le nombre d’enfants sera limité à 12. mediatheque@plougasnou.fr +33 2 98 67 31 26 http://bibliothequedeplougasnou.wordpress.com/ Bibliothèque 34 Rue de Primel Plougasnou

