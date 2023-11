Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 10h45 à 11h15

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

L’Heure du conte de la bibliothèque Mohammed Arkoun revient le 9 décembre Découvrez histoires et albums lus par les bibliothécaires ! De 3 à 6 ans. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook/BibArkoun https://facebook/BibArkoun

