**Heure du conte** par l’Association l’Éventail des contes et la bibliothèque de Porchefontaine Des histoires racontées par des conteurs pour rêver et partager un moment convivial sur le thème de l’éveil de la nature. MERCREDI 23 MARS À 15H Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 45 min À partir de 4 ans Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Bibliothèque de Porchefontaine 86 rue Yves le Coz 78000 Versailles

