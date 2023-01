Heure du conte Bavilliers Bavilliers Catégories d’Évènement: Bavilliers

Territoire de Belfort

Heure du conte Bavilliers, 18 janvier 2023, Bavilliers . Heure du conte Médiathèque de Bavilliers Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers

2023-01-18 – 2023-01-18

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers

Bavilliers

Territoire de Belfort EUR Histoires racontées pour les 3-6ans d’une durée de 30 min. Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bavilliers, Territoire de Belfort Autres Lieu Bavilliers Adresse Bavilliers Territoire de Belfort Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Ville Bavilliers lieuville Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Departement Territoire de Belfort

Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bavilliers/

Heure du conte Bavilliers 2023-01-18 was last modified: by Heure du conte Bavilliers Bavilliers 18 janvier 2023 Bavilliers Médiathèque de Bavilliers Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort Territoire de Belfort

Bavilliers Territoire de Belfort