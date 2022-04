Heure du conte au musée ! Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

### **Heure du conte à 18h** L’équipe des biblitohèques interviennent le temps d’une soirée au Musée des Métiers de la Chaussure pour proposer une heure du conte sur le thème… des chaussures ! À partir de 3 ans Les bibliothèques s’invitent au musée pour une heure du conte originale Musée des métiers de la chaussure 6 rue Saint-Paul, 49450 Saint-André-de-la-Marche, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Saint-André-de-la-Marche Saint-André-de-la-Marche Maine-et-Loire

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

