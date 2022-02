Heure du conte au LaM LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Heure du conte au LaM LaM, 12 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. Heure du conte au LaM

LaM, le samedi 12 mars à 15:00

**Samedi 12 mars 2022 à 15h,** ne manquez pas une **heure du conte exceptionnelle proposée par la médiathèque au LaM,** suivie d’un **atelier en famille !** **Gratuit – réservation au 03 20 19 68 51**

Sur réservation – gratuit

Samedi 12 mars 2022 à 15h, ne manquez pas une heure du conte exceptionnelle proposée par la médiathèque au LaM, suivie d’un atelier en famille ! LaM 1 allée du musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM Adresse 1 allée du musée 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LaM Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

LaM Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Heure du conte au LaM LaM 2022-03-12 was last modified: by Heure du conte au LaM LaM LaM 12 mars 2022 LaM Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord