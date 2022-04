HEURE DU CONTE À MISSILLAC Missillac, 18 mai 2022, Missillac.

HEURE DU CONTE À MISSILLAC Bibliothèque 27 rue du château Missillac

2022-05-18 09:30:00 – 2022-05-18 10:00:00 Bibliothèque 27 rue du château

Missillac Loire-Atlantique Missillac

LES HISTOIRES DE LILI ET MISTIGRI

Comptines et histoires pour les tout-petits de 0 à 4 ans

Venez partager avec nos amis Lili et Mistigri, des lectures, comptines, chansons et jeux de doigts !

Mercredi 18 mai à 9h30

Bibliothèque de Missillac

Entrée libre

Renseignements :

Bibliothèque de Missillac : 02 40 19 32 31

bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

Bibliothèque 27 rue du château Missillac

