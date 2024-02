HEURE DU CONTE À L’ÈRE DES JEUX OLYMPIQUES bibliothèque Le Langon, lundi 26 février 2024.

HEURE DU CONTE À L’ÈRE DES JEUX OLYMPIQUES bibliothèque Le Langon Vendée

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay

A la bibliothèque :

Escalades d’histoires un tantinet musclées et de comptines légèrement sportives.

Pour public de 3 à 7 ans.

Réservation indispensable auprès de la Médiathèque 02 51 53 97 90 / bibliothequelelangon@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 10:30:00

fin : 2024-02-26 11:30:00

bibliothèque 3 place des anciens combattants

Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire bibliothequelelangon@gmail.com

L’événement HEURE DU CONTE À L’ÈRE DES JEUX OLYMPIQUES Le Langon a été mis à jour le 2024-02-01 par Vendée Expansion