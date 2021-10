Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Heure du conte à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

du samedi 20 novembre au mercredi 24 novembre à Médiathèque Till l’Espiègle

**Des histoires à écouter en famille : les « graines d’histoires » pour les moins de 4 ans. Gratuit sur réservation.** _mercredi 24 novembre 2021 à 10h15_ _samedi 20 novembre 2021 à 10h15_ _**Réservation la veille à partir de 13h au 03 20 61 73 03**_ Des histoires à écouter en famille : les « graines d’histoires » pour les moins de 4 ans. Gratuit sur réservation Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-11-20T10:15:00 2021-11-20T11:15:00;2021-11-24T10:15:00 2021-11-24T11:15:00

