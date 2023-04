Heure du conte à la manière de Jacqueline DREYFUS-WEILL Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’Évènement: île de France

Heure du conte à la manière de Jacqueline DREYFUS-WEILL Bibliothèque Fessart, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 10h00 à 11h00

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit accès libre sur réservation et dans la limite des places disponibles Dans le cadre du mois des Mémoires et à l’occasion de la nouvelle dénomination de la bibliothèque pour Jacqueline DREYFUS-WEILL le 9 mai 2023 Jacqueline DREYFUS-WEILL a poursuivi en la réinventant l’heure du conte, héritage des bibliothécaires américaines fondatrices de la bibliothèque en 1922, l’équipe de l’espace jeunesse vous propose un voyage dans le temps en écoutant les contes des années 30. Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : O1 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart https://www.facebook.com/bibliothequefessart

Gilles FAU reproduction soumise à autorisation de l’auteur Jacqueline Dreyfus-Weill

