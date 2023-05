Heure du conte 4-6 ans (LSF/FR) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Heure du conte 4-6 ans (LSF/FR) Médiathèque de la Canopée la fontaine, 4 février 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 10h45 à 11h30

.Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

La médiathèque de la Canopée vous invite à plonger dans les contes et histoires racontées par les bibliothécaires. Profitez avec vos petits des contes, des histoires, des albums et des comptines lus, chantés et signés en Langues des Signes Française par les bibliothécaires. Un moment de partage convivial en famille ! Pour les enfants de 4-6 ans Entrée libre Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 01 44 50 76 56 mediatheque.canopee@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/ https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-la-Canop%C3%A9e-la-fontaine-871696262848540/

