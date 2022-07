Heure du conte

Heure du conte, 27 juillet 2022, . Heure du conte



2022-07-27 17:00:00 – 2022-07-27 Une heure du conte animée par Clémence Roy à la médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ce mercredi 27 juillet à partir de 17 heures. Avec son petit théâtre, elle viendra nous conter des histoires d’eau douce et d’eau salée. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque, au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr Une heure du conte animée par Clémence Roy à la médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ce mercredi 27 juillet à partir de 17 heures. Avec son petit théâtre, elle viendra nous conter des histoires d’eau douce et d’eau salée. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque, au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr Une heure du conte animée par Clémence Roy à la médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ce mercredi 27 juillet à partir de 17 heures. Avec son petit théâtre, elle viendra nous conter des histoires d’eau douce et d’eau salée. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque, au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr 0TAVT dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville