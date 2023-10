Heure du ciné – Le loup garou dans tous ses états Médiathèque Marguerite Duras Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Le loup garou montre le bout de sa truffe depuis le début du cinéma où il a revêtu toutes les peaux et tous les aspects. Venez découvrir ses itérations les plus improbables, du loup garou basketteur au loup garou français, sans oublier ses cousins, le chat garou et le lapin garou !

Samedi 28 octobre à 15h.

Projection d’extraits de films commentés par les bibliothécaires.

Tout public dès 10 ans :

Les extraits choisis étant plus absurdes qu’horrifiques, les p’tits loups sont les bienvenus à cette heure du cinéma.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

DR