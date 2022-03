Heure d’Orgue avec Aude Heurtematte Église Saint-Gervais,Paris, 2 avril 2022, Paris.

Heure d’Orgue avec Aude Heurtematte : samedi 2 avril – 16h ———————————————————- ### Samedi 2 avril – 16h **Aude Heurtematte** – Cotitulaire de l’orgue de Saint-Gervais **Au programme:** Couperin, Grigny, Lully, Delalande et Bach. **Entrée libre** – Quête au cours du concert **A propos de l’organiste:** Cotitulaire de l’orgue de Saint-Gervais depuis 1989, Aude Heurtematte s’est formée successivement auprès de Michelle Guyard, Gaston Litaize, Jean Boyer et Odile Bailleux, et a par ailleurs étudié l’interprétation de la musique française des 17e et 18e siècles auprès de Jean Saint-Arroman et Michel Chapuis. Elle a été professeure d’orgue au Conservatoire de Lille puis au Conservatoire et à l’Académie supérieure de Strasbourg où elle a formé de très nombreux élèves. Elle poursuit une carrière de concertiste en France et à l’étranger et est régulièrement invitée pour des masterclasses et comme membre de jury de concours internationaux. Elle a réalisé différents enregistrements dont notamment, à l’orgue de Saint-Gervais, les deux Messes de François Couperin.

