Yonne Véron A la Médiathèque Joëlle Brière de Véron, nous attendons les enfants les 06, 18 et 28 janvier 2023 pour l’heure des histoires.

Vendredi 06 janvier 2023, RDV à 16h15.

Mercredi 18 janvier 2023, RDV à 16h15.

Samedi 28 janvier 2023, RDV à 10h30. contact@mediathequeveron.fr +33 3 86 67 27 98 https://opac-x-mediathequeveron.biblixnet.net/ Médiathèque Joëlle Brière 1 Rue Germain Bedeau Véron

