Heure des histoires sur le thème du Portugal Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Heure des histoires sur le thème du Portugal Bibliothèque Valeyre, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Bondia ! Venez découvrir avec nous des contes et histoires venues du Portugal ! A l’occasion de la Saison France-Portugal 2022 Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711 Enfants;Littérature

Date complète :

2022-06-18T11:00:00+01:00_2022-06-18T12:00:00+01:00

Edition Notari

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris lieuville Bibliothèque Valeyre Paris Departement Paris

Bibliothèque Valeyre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Heure des histoires sur le thème du Portugal Bibliothèque Valeyre 2022-06-18 was last modified: by Heure des histoires sur le thème du Portugal Bibliothèque Valeyre Bibliothèque Valeyre 18 juin 2022 Bibliothèque Valeyre Paris Paris

Paris Paris