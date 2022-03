Heure des histoires sur le thème de l’océan Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Heure des histoires sur le thème de l’océan Bibliothèque Valeyre, 28 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Venez écouter nos histoires de mers, d’océans et de voyages ! “Si tu trouves sur la plage un très joli coquillage, compose le numéro OCÉAN O.O Et l’oreille à l’appareil, la mer te racontera dans sa langue des merveilles que papa te traduira.” Claude Roy Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711 Enfants;Littérature

Date complète :

2022-05-28T11:00:00+01:00_2022-05-28T12:00:00+01:00

