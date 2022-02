Heure des Histoires: POP Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Heure des Histoires: POP Mers-les-Bains, 16 février 2022, Mers-les-Bains. Heure des Histoires: POP Mers-les-Bains

2022-02-16 – 2022-02-16

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains Venez écouter des histoires, faire une activité et un jeu de société autour de Pop le dinosaure.

A partir de 3 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque. Venez écouter des histoires, faire une activité et un jeu de société autour de Pop le dinosaure.

A partir de 3 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque. mediatheque.gamaches@gmail.com +33 3 22 61 30 43 Venez écouter des histoires, faire une activité et un jeu de société autour de Pop le dinosaure.

A partir de 3 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque. Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Somme

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/

Heure des Histoires: POP Mers-les-Bains 2022-02-16 was last modified: by Heure des Histoires: POP Mers-les-Bains Mers-les-Bains 16 février 2022 mers-les-bains Somme

Mers-les-Bains Somme