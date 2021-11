Monts Médiatheque de Monts Indre-et-Loire, Monts Heure des bébés : Histoires et comptines Médiatheque de Monts Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

La conteuse **Anne Rocheteau** de la compagnie des **Chats Pitres** emmènera les touts-petits dans un tour du monde grâce à une sélection d’albums, contes et comptines sur le thème du voyage.

Inscription obligatoire, places limitées avec un seul parent accompagnant l’enfant.

Médiatheque de Monts 13 rue de la Tête Noire 37260 Monts

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T11:00:00

